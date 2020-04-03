Мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Почему?

Конечно, данные относительно жертв пандемии коронавируса пока что нельзя назвать окончательными, ведь на сегодняшний день в мире не так много стран, где смертность была бы настолько высокой, чтобы можно было сделать какие-то достоверные выводы. Однако какие-то закономерности ученые уже успели обнаружить. Например, с большой долей вероятности можно утверждать, что при Covid-19 осложнениям, приводящим к смерти, чаще подвержены люди старшего возраста, а также те, кто болен такими заболеваниями, как муковисцидоз, саркоидоз, сердечная недостаточность, сахарный диабет, гипертония и запущенные болезни дыхательных путей. Но, по данным европейского информационного портала Euractiv, возможно, к этим факторам можно добавить еще один: пол.
По данным ВОЗ на 28 февраля, то есть в разгар эпидемии в Китае, смертность после заражения коронавирусом среди мужчин составляла 4,7 процента, а среди женщин - 2,8 процента. Южнокорейский центр инфекционных заболеваний опубликовал данные, из которых следует, что коронавирус чаще диагностировали у мужчин (соотношение 61 к 39), и смертность у мужчин также была выше (54 к 46).
А теперь, когда появились первые статистические данные из европейских стран, ученые практически уверены, что это не случайность. На пресс-конференции итальянских спасательных служб в конце марта журналистам сообщили, что количество инфицированных коронавирусом на Аппенинах превысило 100 тысяч человек. Там же профессор Роберто Бернабеи из университетской больницы в Риме, говоря о тысячах умерших из-за Covid-19, заметил: "Бросается в глаза, что 71 процент из них - мужчины. Женщины более стойкие и сильные".
Накануне свежие данные представил международный медицинский журнал Lancet. Диспропорция увеличилась еще больше, и, на сегодняшний день, 80 процентов умерших от коронавируса в Италии - мужчины. В еще одном европейском государстве - Польше - из 36 умерших на 1 апреля было 27 мужчин.
Причину, по которой так происходит, пока что назвать трудно. Эксперты указывают на то, что состояние здоровья у женщин после 60 лет в целом лучше, чем у их сверстников мужского пола. По статистике, они чаще ведут здоровый образ жизни, придерживаются более щадящей организм диеты, реже страдают от избыточного веса и потребляют меньше алкоголя. Кроме того, женщины меньше курят, а это очень существенно при заболеваниях, поражающих дыхательные пути. Например, в Китае, по информации Euractiv, среди мужчин курильщиков 52 процента, а среди женщин - только три процента. В европейских странах эта диспропорция не так бросается в глаза, но она ощутима. По данным социологической службы Евросоюза Eurostat за 2017 год, среди европейцев никотиновой зависимости подвержены 30 процентов мужчин и 22 процента женщин. Кстати, именно европейские страны лидируют по числу курильщиков в мире. Первое место в этом рейтинге занимает Сербия, за ней идут Болгария, Греция, Россия, Молдавия, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Черногория. И, хотя непосредственной связи между курением и более тяжелым течением заболевания, вызванного коронавирусом, обнаружить пока что не удалось, ВОЗ рекомендует бросить курить хотя бы на время пандемии.
Помимо курения, эксперты рассматривают также генетическую предрасположенность к более тяжелому протеканию некоторых заболеваний у мужчин. Издание The New York Times отмечает, что причиной может быть, в том числе, влияние женского гормона эстрогена. Кроме того, если говорить о Китае, там мужчины чаще женщин страдают от диабета второго типа и гипертонии, а хроническая обструктивная болезнь легких встречается у китайцев почти в два раза чаще, чем у китаянок. Но все это лишь догадки. Профессор Сабра Кляйн, которая занимается изучением взаимосвязи между полами и вирулентностью вирусов, рассказала журналистам, что, несмотря на то, что с начала пандемии коронавируса врачи постоянно призывают людей мыть руки, несколько исследований доказывают, что мужчины - даже медицинские работники - делают это не всегда. Но, несмотря на все это, она считает, что делать какие-либо выводы сейчас было бы преждевременно. "Честнее всего было бы сказать, что мы понятия не имеем, почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины, и почему в Италии эта диспропорция больше, чем в Китае", - признала профессор Кляйн в интервью Washington Post.