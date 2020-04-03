Мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Почему?

По имеющимся на сегодняшний день статистическим данным, среди жертв коронавируса мужчин гораздо больше, чем женщин. Ученые называют несколько возможных причин, но точно сказать, почему представители сильного пола чаще умирают от коронавируса, пока что не берется никто.

Конечно, данные относительно жертв пандемии коронавируса пока что нельзя назвать окончательными, ведь на сегодняшний день в мире не так много стран, где смертность была бы настолько высокой, чтобы можно было сделать какие-то достоверные выводы. Однако какие-то закономерности ученые уже успели обнаружить. Например, с большой долей вероятности можно утверждать, что при Covid-19 осложнениям, приводящим к смерти, чаще подвержены люди старшего возраста, а также те, кто болен такими заболеваниями, как муковисцидоз, саркоидоз, сердечная недостаточность, сахарный диабет, гипертония и запущенные болезни дыхательных путей. Но, по данным европейского информационного портала Euractiv, возможно, к этим факторам можно добавить еще один: пол.

По данным ВОЗ на 28 февраля, то есть в разгар эпидемии в Китае, смертность после заражения коронавирусом среди мужчин составляла 4,7 процента, а среди женщин - 2,8 процента. Южнокорейский центр инфекционных заболеваний опубликовал данные, из которых следует, что коронавирус чаще диагностировали у мужчин (соотношение 61 к 39), и смертность у мужчин также была выше (54 к 46).

А теперь, когда появились первые статистические данные из европейских стран, ученые практически уверены, что это не случайность. На пресс-конференции итальянских спасательных служб в конце марта журналистам сообщили, что количество инфицированных коронавирусом на Аппенинах превысило 100 тысяч человек. Там же профессор Роберто Бернабеи из университетской больницы в Риме, говоря о тысячах умерших из-за Covid-19, заметил: "Бросается в глаза, что 71 процент из них - мужчины. Женщины более стойкие и сильные".

Накануне свежие данные представил международный медицинский журнал Lancet. Диспропорция увеличилась еще больше, и, на сегодняшний день, 80 процентов умерших от коронавируса в Италии - мужчины. В еще одном европейском государстве - Польше - из 36 умерших на 1 апреля было 27 мужчин.

Причину, по которой так происходит, пока что назвать трудно. Эксперты указывают на то, что состояние здоровья у женщин после 60 лет в целом лучше, чем у их сверстников мужского пола. По статистике, они чаще ведут здоровый образ жизни, придерживаются более щадящей организм диеты, реже страдают от избыточного веса и потребляют меньше алкоголя. Кроме того, женщины меньше курят, а это очень существенно при заболеваниях, поражающих дыхательные пути. Например, в Китае, по информации Euractiv, среди мужчин курильщиков 52 процента, а среди женщин - только три процента. В европейских странах эта диспропорция не так бросается в глаза, но она ощутима. По данным социологической службы Евросоюза Eurostat за 2017 год, среди европейцев никотиновой зависимости подвержены 30 процентов мужчин и 22 процента женщин. Кстати, именно европейские страны лидируют по числу курильщиков в мире. Первое место в этом рейтинге занимает Сербия, за ней идут Болгария, Греция, Россия, Молдавия, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Черногория. И, хотя непосредственной связи между курением и более тяжелым течением заболевания, вызванного коронавирусом, обнаружить пока что не удалось, ВОЗ рекомендует бросить курить хотя бы на время пандемии.

Помимо курения, эксперты рассматривают также генетическую предрасположенность к более тяжелому протеканию некоторых заболеваний у мужчин. Издание The New York Times отмечает, что причиной может быть, в том числе, влияние женского гормона эстрогена. Кроме того, если говорить о Китае, там мужчины чаще женщин страдают от диабета второго типа и гипертонии, а хроническая обструктивная болезнь легких встречается у китайцев почти в два раза чаще, чем у китаянок. Но все это лишь догадки. Профессор Сабра Кляйн, которая занимается изучением взаимосвязи между полами и вирулентностью вирусов, рассказала журналистам, что, несмотря на то, что с начала пандемии коронавируса врачи постоянно призывают людей мыть руки, несколько исследований доказывают, что мужчины - даже медицинские работники - делают это не всегда. Но, несмотря на все это, она считает, что делать какие-либо выводы сейчас было бы преждевременно. "Честнее всего было бы сказать, что мы понятия не имеем, почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины, и почему в Италии эта диспропорция больше, чем в Китае", - признала профессор Кляйн в интервью Washington Post.