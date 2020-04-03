Набиуллина рассказала о мерах для поддержки ипотеки

Банк России принял дополнительные регуляторные меры для поддержки ипотечного рынка. Об этом заявила на онлайн-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ сообщила, что регулятор решил отменить для банков надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые были выданы до 1 апреля. "Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, это около 110 миллиардов рублей, дает больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности", - сказала Набиуллина. ЦБ рассчитывает, что свободные ресурсы банки направят на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды.

Второе решение, объявленное Банком России, - смягчение требований к минимальному рейтингу банков (с "АА" до "А-") для их участия в программе льготного рефинансирования под 4% с лимитом 500 млрд рублей. Это касается и программы правительства по выдаче кредитов на выплату зарплат. "Это существенно расширит круг банков с 31 до 64 и сделает программу более доступной для малого и среднего бизнеса", - сообщила Набиуллина.

Ранее президент Владимир Путин поручил Банку России проанализировать расходы заемщиков на ипотеку, а также принять меры по снижению полной стоимости жилищных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке в России на 1 марта 2020 года составила 8,69%, это очередной исторический минимум. Но показатель будет расти из-за волатильности на финансовом рынке, ряд крупных банков в марте уже провели повышения ипотечных ставок.