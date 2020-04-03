Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи

Цены на нефть поднялись выше 31 доллара за баррель на оптимизме вокруг возможной новой сделки ОПЕК+, об этом свидетельствуют данные торгов.

На 11-00 по Москве североморская марка нефти Brent стоила 31,5 долларов за баррель, а североамериканская WTI - 25,5 долларов за баррель. Российская марка нефти Urals, по данным агентства Argus также дорожает, цены на нее вышли в Северо-Западной Европе из отрицательной зоны и растут.

Рынок отреагировал на предложение Саудовской Аравии провести внеочередную встречу участников ОПЕК+ для достижения справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.

Котировки поддержали также заявления главы минэнерго Азербайджана Замина Алиева, который заявил, что эта встреча возможна уже 6 апреля в формате видеоконференции.

При этом президент США заявил, что надеется на новую договоренность ОПЕК+ и на то, что страны суммарно сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки, но при этом США не будут участвовать в регулируемом снижении производства.

Ранее, 2 апреля, глава Минэнерго Александр Новак сказал, что ожидает ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели, поскольку реально изменить ее может только рост спроса на нефть, а не организованное сокращение добычи.