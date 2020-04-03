Непродовольственные сети работают как пункты выдачи онлайн-заказов

Магазины торговых сетей, которые торгуют непродовольственными товарами и представлены в онлайн-формате, работают в режиме пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили в Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет 24 крупнейшие торговые сети России.

Покупатели могут выбрать товар - электронику, бытовую технику, одежду, обувь - и получить заказ в одном из пунктов выдачи. Также есть возможность оформить бесконтактную курьерскую доставку на дом.

В АКОРТ подчеркивают: все магазины продовольственных торговых сетей работают в обычном режиме. Причем вне зависимости от формата и места расположения, включая супермаркеты и гипермаркеты в торговых центрах. Каких-либо ограничений на работу магазинов крупных форматов введено не было.

Горожанам по-прежнему разрешено посещать продуктовые магазины. Нет ограничений и на перемещение на личном авто. "Условия перемещения граждан устанавливаются локальными нормативными актами, которые на данный момент, допускают возможности поездки на личном транспорте в ближайший торговый центр или гипермаркет для приобретения продуктов и товаров первой необходимости", - пояснили в АКОРТ.