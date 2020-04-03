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03.04.2020 20:44
Рубрика: Экономика

Новак назвал дату новой онлайн-встречи "ОПЕК-плюс"

Текст: Кира Латухина
Для восстановления стабильности в отрасли странам-производителям необходимо принять решение о скоординированных действиях по сокращению объемов добычи нефти. На совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках, которое провел президент, глава Минэнерго согласился: необходимо сократить мировую добычу до примерно 10 миллионов баррелей в сутки.
Фото: Алексей Никольский//ТАСС Фото: Алексей Никольский//ТАСС
Фото: Алексей Никольский//ТАСС

Мировая экономика переживает очень волатильный период, и он сказывается на нефтяном рынке, заявил на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках, которое провел президент, министр энергетики Александр Новак. "Сегодня нефть торгуется на уровне 25-30 долларов за баррель. Большая волатильность, вниз и вверх каждый день, фактически мы видим на десять, может быть, и более процентов идут колебания цены на нефть. Падение с начала года составило почти 60 процентов", - констатировал он.

Министр назвал факторы, которые больше всего влияют на рынок. Первый и наиболее важный - пандемия коронавируса и меры по ограничению распространения вируса, что привело к резкому снижению экономической активности и ограничению мобильности граждан, падению спроса на нефть и нефтепродукты.

Фото: iStock
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Сокращение спроса составляет порядка 10-15 млн баррелей в сутки. И, по оценкам экспертов, в ближайшие несколько недель он может уменьшиться до 15-20 млн баррелей в сутки. "Это примерно 20 процентов общей добычи в мире", - пояснил докладчик.

У рынка сейчас нет понимания, где может быть самое дно, и этот фактор доминирует в причинах падения цены, продолжил Новак. "Такого резкого и масштабного снижения спроса не было никогда", - сравнил он.

Наиболее острая ситуация - в странах Евросоюза, которые потребляют 18 процентов мирового рынка нефти, и США, где примерно 20 процентов мирового потребления. Падение спроса на АЗС в разных странах - 30-70 процентов. При этом известно, что около 60 процентов всего потребления нефти в мире связано именно с транспортом. Также упал спрос на авиаперевозки. По миру сегодня это падение составляет порядка 60 процентов. То есть потеря в спросе только в керосине - около 4-5 млн баррелей в сутки.

Дополнительным фактором стало одностороннее решение отдельных стран затоварить рынок, продолжил министр. В Вене 6 марта Россия предлагала продлить ограничения добычи странами ОПЕК+ как минимум на квартал или на месяц, чтобы оценить ситуацию. Не Россия была инициатором завершения соглашения. К сожалению, партнеры из Саудовской Аравии фактически вышли из соглашения и объявили о значительных дополнительных скидках на свою нефть, а также планах по резкому увеличению добычи, констатировал Новак. В условиях резкого падения спроса это дополнительно повлияло на падение цен на нефть и продолжает крайне негативно влиять на ситуацию на рынке.

Складывается ситуация, когда излишки перепроизводства, или невостребованная нефть фактически закачивается в хранилища, и возможность заполнять их существует еще полтора-два месяца. "И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю", - заявил министр. "В случае приближения к полному затовариванию возможны непредсказуемые сценарии для отрасли, в том числе мы можем увидеть еще более существенное падение цен", - предположил он.

Для восстановления стабильности в отрасли необходимо принять решение о скоординированных действиях по сокращению объемов добычи, согласился с главой государства глава Минэнерго. "Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, США и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК", - считает он.

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Ключевым партнером для баланса рынка должны стать крупнейшие производители, такие как США, заявил министр. Действия при этом должны быть направлены на соблюдение интересов как производителей, так и потребителей, чтобы не допустить резкого скачка цен в результате возможного дефицита, сказал он.

Новак согласился с оценкой президента по уровню необходимого сокращения добычи до примерно 10 миллионов баррелей в сутки. "Добычу необходимо сократить на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием уровня производства по мере восстановления мировой экономики, по мере восстановления спроса", - сказал он.

В понедельник, 6 апреля, предварительно запланирован конференц-звонок министров стран ОПЕК+. "Мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами в целях достижения договоренности по стабилизации мирового энергетического рынка", - заметил Новак. Также министр сообщил, что компании топливно-энергетического комплекса продолжают работу в полном объеме и обеспечивают потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах. "Мы вместе мониторим ситуацию и прилагаем максимальные меры и действия, для того чтобы была обеспечена стабильная работа компаний в этих непростых условиях", - заключил он.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Сокращение добычи нефти

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