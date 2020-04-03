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03.04.2020 20:30
Рубрика: Экономика

Новак: США должны участвовать в сокращении добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов
В совместном сокращении добычи нефти должны участвовать все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию и США, сказал министр энергетики России Александр Новак на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках под председательством президента РФ Владимира Путина. Стенограмма заседания опубликована на официальном сайте Кремля.

Александр Новак подтвердил, что на 6 апреля предварительно запланирован конференц-звонок министров стран, входящих в ОПЕК+. "В рамках подписанной в прошлом году Хартии о сотрудничестве мы продолжим взаимодействие с нашими партнёрами в целях достижения договорённости по стабилизации мирового энергетического рынка", - сказал Новак.

Фото: Алексей Ветвицкий / РИА Новости
Путин допустил снижение мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Глава Минэнерго оценил сокращение спроса на нефть в мире в 10-15 млн баррелей в сутки, отметив, что этот показатель в ближайшие недели может достигнуть 20 млн баррелей в сутки, а это 20% мирового потребления нефти. По его словам, пока на рынке отсутствует понимание, где может быть самое дно падения потребления нефти и этот фактор сейчас является доминирующим в причинах падения цены. "Такого резкого и масштабного снижения спроса не было никогда",- подчеркнул Новак.

По мнению главы российского энергетического ведомства на ближайшие несколько месяцев нужно общими усилиями всех крупнейших нефтедобывающих стран сократить производство "черного золота" до 10 миллионов баррелей в сутки с последующим наращиванием добычи.

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