Очередной круизный лайнер с больными COVID-19 прибудет в порт Флориды

Круизный лайнер Coral Princess, на борту которого были выявлены заразившиеся коронавирусом, держит курс на порт Флориды. Такую информацию распространило местное издание Miami Herald, отметив, что судно причалит в Форт-Лодердейле четвертого апреля.

На борту лайнера сейчас находятся почти две тысячи человек. В четверг компания-оператор Princess Cruises сообщила, что семь пассажиров и пять членов экипажа заболели COVID-19. Это выяснилось после того, как в конце марта анализы некоторых больных были отправлены для тестирования на берег в Барбадос, пишет РИА Новости. Сейчас все пассажиры изолированы в своих каютах. Известно, что 19 марта Coral Princess заходила в Буэнос-Айрес, но местные власти согласились принять в порту только аргентинских граждан.

Ранее, в четверг, в порту города Форт-Лодердейл на юге Флориды пришвартовались круизные лайнеры Zaandam и Rotterdam. На их борту также находятся заразившиеся коронавирусом.