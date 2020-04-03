Опрос: У учителей стало больше работы "на удаленке"

78% учителей считает, что работы с переходом на дистанционное образование стало больше. У половины опрошенных рабочий день в среднем увеличился на 1-3 часа, у 36% - более чем на 3 часа. Такие данные получили аналитики Учи.ру по результатам опроса, в котором участвовало 3,5 тысячи педагогов со всей России.

Что еще показало исследование? У 31% педагогов больше времени стало уходить на подготовку к урокам, 27% заявили об увеличении нагрузки в части работы с родителями. У 15% - увеличились часы, затрачиваемые на работу с документами.

Затруднения также вызвали: адаптация очной программы обучения к онлайн-формату (49%), работа с новым инструментарием (25%), сложности с коммуникацией (25%).

44% опрошенных нуждаются в организационно-методической помощи: им нужно четкое расписание, централизованное информирование, 39% - сказали о том, что нужна методическая помощь, 10% - техническая (настройки компьютера, микрофона, программы).

Интересно, что адаптационный период проходит тяжело не только у учителей, но и у школьников. Только 9% педагогов считают, что дети легко приспосабливаются к изменениям. Абсолютное большинство склоняются к тому, что у детей переход на дистанционный формат вызывает затруднения, и это может отразиться на успеваемости.

Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру:

"Опрос выявил трудности переходного периода. Несмотря на то, что информационные технологии уже использовались в школах, на полностью дистанционный режим работы все перешли достаточно резко. Дети, родители, учителя оказались не полностью готовы к такому повороту событий ни технически, ни морально. Однако мы делаем все для того, чтобы такой переход происходил максимально комфортно для школьного сообщества, вводим новые инструменты для обучения в дистанционном формате, совершенствуем имеющиеся. Надеемся, что скоро увидим новые, более оптимистичные результаты опроса".