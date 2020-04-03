Патриарх Кирилл призвал духовенство совершать богослужения без паствы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что духовенство должно продолжать совершать богослужения и таинство причастия без паствы. Это связано с инструкциями, которые дали российские власти по поводу коронавируса.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости