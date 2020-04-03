Патриарх Кирилл призвал духовенство совершать богослужения без паствы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что духовенство должно продолжать совершать богослужения и таинство причастия без паствы. Это связано с инструкциями, которые дали российские власти по поводу коронавируса.
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"В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей - продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию - таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствии паствы", - сказано в патриаршем послании, опубликованном на официальном сайте РПЦ.
Святейший убежден, что временные трудности необходимо пережить ради сохранения жизни и здоровья близких людей.