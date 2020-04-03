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03.04.2020 11:08
Рубрика: В мире

Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом

Текст: Александр Гасюк
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прошедшая 2 апреля первая в 70-летней истории НАТО "виртуальная" встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса закончилась громким скандалом. Как сообщает греческая газета Kathimerini, проведенная по каналам закрытой связи телеконференция обернулась очередными обвинениями представителей Турции и Греции в адрес друг друга.

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Так, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу вновь заявил, что Афины виноваты в гибели мигрантов в ходе столкновений, произошедших в минувшем месяце районе греко-турецкой границы. Со своей стороны, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обвинил Анкару "в подрыве ценностей НАТО" и завил, что члены военного блока "могут рассчитывать на солидарность, только в случае уважения их обязательств перед альянсом".

Отмечается, что после такого "выяснения отношений" Чавушоглу прервал свое участие в телеконференции до того, как ее завершил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, из-за бушующей эпидемии коронавируса в мире главы внешнеполитических ведомств западного военно-политического блока решили провести переговоры по видеосвязи с обеспечением необходимых мер защиты информации. Основными темами дискуссии, как сообщается, должны были стать реакция НАТО на пандемию COVID-19, ситуация в Афганистане и деятельность миссии альянса в Ираке.

Напомним

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил имена экспертов, которые войдут в "совет мудрецов" Североатлантического альянса для аналитической оценки путей его дальнейшего развития и выработки очередной стратегической концепции. Возглавят "мозговой штурм" экс-министр обороны Германии Томас де Мезьер и бывший замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Последний на протяжении всей своей карьеры в госдепе не скрывал оголтелых антироссийских взглядов, открыто называя РФ, Китай и Иран основными врагами Вашингтона.

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