Выявлены случаи поражения мозга из-за нового коронавируса

У группы пациентов с подтвержденным COVID-19 развиваются серьезные нарушения в работе головного мозга. Заявление об этом опубликовали неврологи из нескольких стран.

Наиболее показательные случаи зафиксированы в США. В одну из клиник штата Детройт доставили 50-летнюю женщину с кашлем, лихорадкой и психическим расстройством, проявившимся тремя днями ранее. Тест показал наличие нового коронавируса, а сканирование выявило некротическую энцефалопатию - отек и гибель клеток в некоторых областях головного мозга. Это смертельно опасное заболевание является одним из самых редких осложнений гриппа и других вирусных инфекций.

Во Флориде 74-летний мужчина обратился за медицинской помощью из-за кашля и лихорадки. Рентгенография исключила пневмонию, и пациента отправили домой. На следующий день у него поднялась температура, возникла одышка, и он потерял способность говорить. Спустя несколько дней у американца подтвердился положительный статус COVID-19 и стало ясно, что на этом фоне произошло обострение болезни Паркинсона.

Как рассказала невролог Элисса Фори, в случае с женщиной речь может идти о гиперактивности иммунной системы при реакции на вирус. Она вызывает так называемый "цитокиновый шторм" - перепроизводство иммунных клеток и активирующих их химических соединений - цитокинов. Их высокая концентрация вызывает разрушение гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. При этом осложнение возникло в течение всего нескольких дней.

- Пациентке был поставлен диагноз "COVID-19-ассоциированная острая некротическая геморрагическая энцефалопатия". Это редкий случай, но он свидетельствует, что вирус может проникать в мозг напрямую, - отметила доктор.

Доктор Энтони Гераси из клиники в штате Нью-Йорк пояснил, что цитокины также могут вызывать разрывы в мелких кровеносных сосудах, что может привести к кровоизлияниям в различных органах, включая мозг.

- Препараты для подавления иммунной системы и снижения уровня цитокинов могут принести больше вреда, чем пользы. Такое мнение поддерживает большинство экспертов. То есть единственно возможным для таких пациентов остается только поддерживающая терапия, - заявил Гераси.

В Италии, где для пациентов с неврологическими нарушениями на фоне COVID-19 открыли специальное отделение, врачи рассказали, что наблюдали у госпитализированных судороги, потерю ориентации в пространстве, спутанность сознания, онемение конечностей, бессвязность речи. Некоторые заболевшие находились в бреду еще до возникновения внешних симптомов респираторного заболевания.

Подобные признаки были также зафиксированы у заразившихся в Китае, Германии, Франции, Австрии и Голландии. Среди них были пациенты моложе 60 лет.

Ряд медиков предположили, что неврологические проявления могут быть связаны с дефицитом кислорода, возникающим из-за поврежденных дыхательных путей. Тем не менее, они поддержали мнение о том, что признаки нарушения работы головного мозга могут служить еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса.