Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка"

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года

Статья 1

Установить, что пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые застрахованным лицам за периоды нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, исчисляются с учетом следующих особенностей:

1) если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, в расчете за полный календарный месяц;

2) в случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности, а размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения указанного размера дневного пособия по временной нетрудоспособности на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце;

3) в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный размер оплаты труда для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов;

4) если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

Статья 2

1. Приостановить с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно действие второго предложения части 3 статьи 2 и статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; 2019, N 18, ст. 2216; N 31, ст. 4464).

2. Установить, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", назначается без подачи такими гражданами заявлений, предусмотренных частью 3 статьи 2 указанного Федерального закона.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации информируют граждан о назначении в соответствии с частью 2 настоящей статьи ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин