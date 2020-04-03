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03.04.2020 06:30
Рубрика: Экономика

Представителям каких профессий не страшен ни один кризис

Текст: Ольга Игнатова
От потери работы не застрахован никто. Особенно в кризисные периоды, которые случаются в любой стране мира, даже с очень сильной экономикой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

История с коронавирусом показала, что ряд сфер, которые раньше чувствовали себя вполне уверенно, оказались невостребованными. Из-за закрытия границ и ограничительных мер временно оказались без работы продавцы непродовольственных товаров, работники индустрии развлечений и фитнес-центров, сотрудники предприятий общепита, турфирм и авиакомпаний.

Фото: iStock
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А есть ли такие профессии и занятия, которым ни один кризис не страшен?

"Конечно, и их немало, - подчеркивает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Первая профессия - "повелитель цифры". Все история человечества связана с математикой. Наука и инженерия, статистика и программирование. Освоившим эту специальность дорога открыта во многих сферах деятельности. Хорошее знание этого предмета повышает конкурентоспособность на рынке труда. Можно конечно и просто программированием заниматься. Тоже профессия настоящего и будущего. Даже сейчас, в непростое время, количество вакансий для программистов с хорошими условиями и возможностью работать в мировом пространстве только растет. Без всякого сомнения профессия на все времена - врач. Он, как и математик, сопровождает человечество на протяжении всей истории. всю историю развития человечества. Профессия пользуется неизменным уважением и всегда будет нужна, пока мы не переместимся окончательно в матрицу.

В последнее время рядом с этой традиционной профессией развивается целое созвездие новых направлений деятельности. Биотехнология, фармацевтия, биоинженерия, инженерия медицинских приборов".

Без знаний никуда, а значит профессия учителя всегда будет актуальной. К тому же у учителя всегда есть возможность давать частные уроки.

Фото: iStock
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Аналитик. Это новое направление, связанное с появлением возможности накапливать достаточно быстро массивы данных. Но без опытного аналитика они мертвы. Именно специалист по обработке и систематизации big-date становится тем связующим звеном, которое позволяет из бесконечной новостной ленты выдернуть то, что ложится в основу маркетинговых и логистических решений, помогает выстраивать стратегию и тактику работы компаний, органов власти.

В эпоху глобально растущих коммуникационных связей между людьми становятся все более востребованными психологи. Они нужны как сильным мира сего, так и обычным людям. Хороший психолог поможет выйти из любого кризиса - как личного, так и связанного с глобальными изменениями.

Более подробный материал читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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