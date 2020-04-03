Premier и Матч Премьер первыми в России пошли на снижение качества видео

Интернет-платформы Premier и Матч Премьер первыми в России пошли на сознательное снижение качества видео. Поскольку из-за домашней изоляции множество людей "переселились" в онлайн, количество потребляемого контента и, соответственно, нагрузка на операторов, возросли многократно. Напомним, что на подобные меры уже пошли крупнейшие мировые сервисы YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+ и другие.

"За последние две недели объем трафика на наших проектах увеличился в семь раз. Подобную ситуацию можно сравнить с ситуацией во время Чемпионата мира по футболу, когда трансляции матчей шли практически ежедневно и число зрителей превышало несколько миллионов. С учетом общей нагрузки на сети операторов связи, онлайн вещание продолжится в формате высокой четкости, который является оптимальным для большинства устройств и пользуется наибольшей популярностью у подавляющего большинства пользователей", - гласит объединенный комментарий пресс-службы обоих сервисов.

Даже если пропускной способности канала достаточно, плеер пользователя по умолчанию будет транслировать картинку в форматах не выше HD.