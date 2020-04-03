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03.04.2020 20:25
Рубрика: Экономика

Путин допустил снижение мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Текст: Кира Латухина
Президент допустил сокращение объемов добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки. Но - "по-партнерски". Об этом Владимир Путин заявил на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках.
Фото: Алексей Ветвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Ветвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Ветвицкий / РИА Новости

"Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и "сжатию" спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли", - подчеркнул глава государства. Это не только негативно влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестпрограммы, может отразиться и на сохранении рабочих мест. "Все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками", - добавил Путин.

Но спрос неизбежно начнет восстанавливаться и отрасль может столкнуться с острым дефицитом нефти, со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики, предсказал президент. "Потому что и цены могут подлететь", - пояснил он и заявил, что в общих интересах избежать такого сценария.

Фото: iStock
Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи

В начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, всегда выступала за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка, за учет позиций как производителей, так и потребителей. "Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими", - заметил Путин, напомнив, что бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, "и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем".

"Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом США", - продолжил глава государства и добавил, что все заинтересованы в совместных согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка.

"Россия считает необходимым объединить усилия", - объявил президент, подчеркнув, что Москва не была инициатором разрыва сделки ОПЕК+. И готова к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма, и к взаимодействию с США. Усилия нужно объединить, чтобы сбалансировать рынок и сократить добычу. "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме гдето 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", - назвал цифру президент. "Конечно, это все должно происходить попартнерски", - добавил он. То есть речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, уровня первого квартала.

"Наша ключевая задача - долгосрочная стабильность рынка в интересах как производителей, так и потребителей", - заметил глава государства. И конечно, обеспечение устойчивости и развития российского ТЭКа.

Фото: Иван Лексунин/РГ
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>Выслушав доклад министра энергетики Александра Новака, президент подчеркнул: "Во-первых, причины снижения цен и добычи связаны, прежде всего, конечно, с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса". Вторая причина обвала цен - выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение добычи и одновременное объявление о готовности предоставить даже скидки на нефть.

Все это, видимо, связано с попытками партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают "сланцевую нефть", считает Путин. Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они своей цели в известной степени добиваются, но Москва такой цели никогда перед собой не ставила. При этом нужно учитывать интересы всех партнеров, и только тогда можно добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка, убежден он.

Путин попросил Новака при переговорах с коллегами из других стран в понедельник учитывать все это и стремиться к сбалансированному решению с учетом интересов всех партнеров.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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