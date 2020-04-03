Президент подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, а рецептурных - в условиях эпидемии.

Подписанный главой государства закон разрешает аптекам при наличии соответствующей лицензии продавать через интернет лекарства, кроме тех, торговля которыми ограничена или запрещена. Рецептурные препараты можно продавать в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Онлайн нельзя будет купить наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие, с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.