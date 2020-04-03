Путин поручил предоставить бесплатный доступ в Рунет

Президент поручил правительству при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам.

В том числе - для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарств. Доклад необходимо подготовить до 10 апреля.

Также глава государства указал обеспечить предоставление гражданам, в том числе через СМИ и Интернет, своевременную и достоверную информацию о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России и в мире. Кроме того, Владимир Путин поручил провести разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики этой инфекции с привлечением общественных организаций.