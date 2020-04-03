Путин проведет совещание с членами Совбеза в режиме онлайн

Сегодня президент продолжает работать в своей загородной резиденции "Ново-Огарево". В основном, как рассказали в Кремле, посредством телеконференций.

В середине дня состоится совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме онлайн, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что пройдет оно в защищенном режиме. "Это не интернет, а закрытая связь", - сказал он.

В течение дня запланировано еще одно важное мероприятие - совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках.