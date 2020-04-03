Путин рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Также нужно представить предложения о мерах по стимулированию работы кредитных и иных финансовых организаций для повышения доступности ипотеки для граждан.

Глава государства поручил правительству совместно с Центробанком до мая разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. До сентября нужно представить предложения по упрощению регистрации прав на объекты недвижимости.