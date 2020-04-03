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Текст:   Кира Латухина 
12:34 03.04.2020

Путин рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин рекомендовал ЦБ до мая проанализировать совместно с АО "ДОМ.РФ" расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Также нужно представить предложения о мерах по стимулированию работы кредитных и иных финансовых организаций для повышения доступности ипотеки для граждан.

Глава государства поручил правительству совместно с Центробанком до мая разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. До сентября нужно представить предложения по упрощению регистрации прав на объекты недвижимости.

ЦБ порекомендовал давать вторые ипотечные каникулы из-за вируса

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