Путин снова встретится с нефтяниками

Сегодня президент не только встретится (в режиме онлайн) с постоянными членами Совбеза, но и проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках - примерно после 15-16 часов по московскому времени.

"По сути это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок перед тем, как была сорвана сделка ОПЕК-плюс", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встречу приглашено руководство правительства, администрации президента, профильные руководители, основные нефтяники, главы крупнейших нефтяных компаний, сообщил представитель Кремля.

"Причины совещания понятны", - сказал Песков. Глава государства уже обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках со своими коллегами, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом, напомнил он. По линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разными странами. Атмосфера в целом на энергетических рынках неблагоприятная, констатировал он.

"Это все причина для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками для того, чтобы обсудить ситуацию", - заключил Песков. На вопрос, будет ли Россия участвовать во встрече с ОПЕК, представитель Кремля предложил дождаться совещания.