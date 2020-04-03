Названо заболевание, предшествующее раку легких у некурящих

Корейские исследователи пришли к выводу, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), поражающая все отделы дыхательной системы человека и вызывающая прогрессирующее сужение дыхательных путей, также увеличивает риск развития рака легких. В том числе, и у некурящих людей.

Между тем, основной причиной ХОБЛ является курение. Однако недуг развивается примерно у 39% людей, которые никогда не курили, отметили медики.

Специалисты зафиксировали, что у некурящих людей с ХОБЛ риск заболеть раком легких примерно такой же как и у курильщиков со стажем.

Это показало исследование с участием 147 тысяч мужчин и 191552 женщин в возрасте от 40 до 84 лет. У добровольцев не было рака легких в анамнезе. Наблюдения за ними длились семь лет. За время мониторинга у 1834 человек развился рак легких. Из них 290 людей страдали от хронической обструктивной болезни легких. Люди с этим недугом в 2,5 раза чаще страдают от онкологии относительно тех, у кого нет вредной привычки и ХОБЛ, выяснили ученые.

- Следующие исследования помогут понять, являются ли пациенты с ХОБЛ кандидатами для скрининга рака легких, независимо от статуса курения, - заключили исследователи.