Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам в связи с пандемией коронавируса

Председатель Духовного управления мусульман России, муфтий Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам России в связи с пандемией коронавируса.

- Многие из нас ощущают себя, словно они оказались в ловушке, - сказал он, обращаясь к единоверцам, - многие опасаются потерять близких или не суметь завтра прокормить свою семью.

Он призвал верующих находить "убежище и утешение" в молитве и обращаться к лучшим примерам из нашей недавней истории: "Вспомним, как во время Великой Отечественной войны все народы нашей страны, представители всех вероисповеданий, да и заявлявшие о своем безверии наши сограждане, объединились, прежде всего сердцами и душевным настроем, на совместную борьбу против врага".

Вспоминая историю Великой Отечественной войны и бесконечно уважая подвиг победителей, сегодня, по его словам, надо быть достойными имени своих дедов. Он напомнил, что и сейчас среди нас есть те, кто находится на передовой - это врачи, медицинский персонал, ученые-эпидемиологи и вирусологи, те, кто денно и нощно совершают свой гражданский и профессиональный подвиг.

Он высоко отозвался о протянутой руке помощи со стороны России другим народам и странам, и призвал не обделять вниманием страны мусульманского мира.