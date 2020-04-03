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03.04.2020 21:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Басманный суд арестовал двух генералов cледственного департамента МВД

Текст: Юрий Гаврилов

Басманный суд Москвы арестовал в пятницу двух высокопоставленных чиновников cледственного департамента МВД. Генералы Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Фигуранты уголовного дела, возбужденного председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, были задержаны накануне сотрудниками ФСБ. "Краковскому, Бирюкову и Брянцеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова. По ходатайству следствия, их будут содержать под стражей до 1 июня 2020 года.

Фото: iStock
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По версии следствия, Бирюков и Краковский организовали передачу уголовного дела обвиняемого в особо крупном мошенничестве бизнесмена Альберта Худояна из полицейского главка по Москве в Следственный департамент МВД. Там генералы могли так повернуть это дело, что речь пошла бы о смягчении участи Худояна. Помощь ему, как предполагают следователи, не была безвозмездной.

После того, как это уголовное дело передали в департамент, за его расследование взялся Александр Брянцев. Он, как полагает следствие, в надежде на карьерный рост по рекомендации генералов вынес несколько незаконных постановлений. Так, было отменено решение об аресте имущества, которое проходило по делу Худояна. Бизнесмена из-под стражи перевели под домашний арест. По данным следствия, предъявленное ему обвинение Брянцев собирался переквалифицировать на более мягкое - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Сделать этого он не успел.

Самого Худояна задержали еще прошлым летом. По версии следствия, бизнесмен вместе с соучастниками похитил у некой компании права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве. Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценило более чем в 2 млрд рублей.

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