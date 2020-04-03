Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом. Ординаторы пришли на помощь врачам, которые работают сейчас в крайне напряженном режиме.

"Городские поликлиники сейчас, в первую очередь, переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все ординаторы имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами участковыми. Они на ежедневной основе ведут приемы в поликлиниках, посещают пациентов на дому. Перед началом работы они прошли обучение в системе ЕМИАС, подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и получили возможность вести прием самостоятельно.

Штаб предупреждает: при подозрении на возникновение симптомов ОРВИ москвичам не надо идти в больницу или поликлинику. Нужно вызвать врача на дом. При этом нужно обязательно сообщить специалисту о поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или о контактах с людьми, прибывшими оттуда. На месте доктор проведет осмотр, термометрию, при необходимости возьмет мазок из зева и носа.