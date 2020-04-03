Чем закончились громкие истории с чиновниками и COVID-19

Одни чиновники после отпуска за границей выходят на работу, а другие едут в страну, где уже есть зараженные. Их немного. Каждый такой случай активно обсуждают в соцсетях и СМИ. Но не всегда известно, чем закончились эти истории.

Доктор нарушил карантин

Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик после отпуска в Иордании вышла на работу. На карантин мэр ее отправил только после публикаций в СМИ и возмущения в соцсетях. Повторный тест на коронавирус оказался отрицательным, и Новик приступила к своим обязанностям.

Был в Ярославле и другой случай. Из-за не ушедшей на карантин заведующей пульмонологическим отделением ярославской центральной горбольницы была приостановлена плановая госпитализация в детское отделение.

Женщина и ее супруг отдыхали в Австрии. После возвращения из отпуска доктор вместо того, чтобы остаться на карантине, сразу вышла на работу. А позже была официально подтверждена коронавирусная инфекция у ее мужа.

"Оценку действиям врача должны дать правоохранительные органы, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Ушел от ответственности

Депутат пензенского Заксобрания Михаил Лисин в самоизоляции превратился в блогера после того, как у его жены обнаружили коронавирус. Он подробно описывает первые признаки заболевания и охотно отвечает на вопросы, собирая лайки.

А пока супруга болела, народный избранник ходил в Заксобрание и пожимал руки коллегам, министрам, главам ведомств. Затем жену депутата госпитализировали с пневмонией и затрудненным дыханием. А вскоре пришел и положительном тест на коронавирус.

К счастью, все тесты у контактных лиц оказались отрицательными, даже у мужа и сына пациентки. Сейчас они сняты с учета и вышли из карантина. Тем не менее, никакой ответственности депутат не понес.

Мадрид оставил без должности

На главного инфекциониста минздрава Ставрополья Ирину Санникову все-таки завели уголовное дело. Это был первый случай коронавируса в регионе. В разгар эпидемии в Европе она посетила Мадрид.

А после возвращения не сообщила о своей поездке руководству. Пренебрегла она и 14-дневным карантином. И вышла на работу - в Государственный медицинский университет. Где читала лекции студентам, принимала участие в конференции и совещаниях в ведомствах и организациях.

Экспресс-тес выявил: главный инфекционист, судя по всему, целую неделю больна коронавирусом. Ее ближайшее окружение сразу стали проверять, и в первый же день положительный тест оказался у 11 человек, с которыми она контактировала. Диагноз подтвердился в новосибирской лаборатории "Вектор".

В итоге на чиновника завели уголовное дело по статье 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и статье 293 УК РФ ("Халатность").

Сейчас Ирина Санникова все еще находится в больнице под наблюдением медиков. Ранее в минздраве региона сообщили, что она уже лишилась поста главного инфекциониста Ставрополья.

Подарки с риском

Вернувшийся из США, депутат Костромской областной думы Вадим Брюханов пришел поздравлять ветеранов, официально находясь на самоизоляции по коронавирусу. В свое оправдание он заявил, что "чувствует себя прекрасно".

Как рассказали в администрации региона, в городе Нерехта Костромской области прошла церемония вручения памятных медалей к 75-летию Победы. Награды в присутствии детей получали шесть ветеранов и тружеников тыла.

Через два дня народный избранник, все еще официально находясь на карантине, вновь пренебрег требованиями Роспотребнадзора и появился на публике. Он присутствовал на заседании областной думы, которое по иронии судьбы было посвящено мерам по борьбе с коронавирусом. В зале заседаний одновременно с Брюхановым находились депутаты, заместители губернатора, руководители департаментов, глава регионального управления Роспотребнадзора и журналисты.

Корреспондент "Российской газеты" направил запрос властям, подлежат ли все находившиеся в зале лица принудительной изоляции. Как сообщила начальник отдела по информационной работе и взаимодействию со СМИ Костромской облдумы Ольга Лунина, депутат признался, что действительно нарушил режим самоизоляции.

"Формально карантин мной был нарушен. Я прошу прощения, что своим неосмотрительным поведением поставил под угрозу здоровье окружающих меня людей", - сообщил депутат Брюханов. И добавил, что сейчас его карантин уже закончен, и он "чувствует себя прекрасно".

Официального комментария от руководства облдумы о том, будут ли к депутату-нарушителю применены какие-то санкции пока не последовало.

Кстати, после скандала с Брюхановым мэрия Костромы решила отказаться от практики массового вручения юбилейных медалей к 75-летию победы. С первого апреля их начали выдавать фронтовикам индивидуально.

Вернулась из Таиланда

26 марта "РГ" рассказала о заграничном отпуске министра соцзащиты Алтайского края Натальи Оськиной. Она бросила все дела и улетела на отдых в Таиланд, где уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

На этой неделе в барнаульский филиал "РГ" позвонил наш постоянный читатель и спросил: "Будет ли подвергнута дисциплинарному наказанию чиновник?".

"РГ" сделала запрос в правительство края. Министр не понесет никакого дисциплинарного наказания. "На момент ее отъезда в отпуск Таиланд не являлся страной со сложной эпидемиологической обстановкой. Наталья Оськина в установленном порядке проинформировала губернатора о поездке за границу. Сейчас она соблюдает режим самоизоляции и находится на карантине, следует из ответа.

По данным сайта краевого министерства соцзащиты, Оськину последний раз видели на работе 13 марта. В этот день в Таиланде насчитывалось уже 28 больных COVID-19.

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