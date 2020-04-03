Денис Проценко сообщил последние данные о пациентах с COVID-19

За последние сутки в 40-ю больницу в Коммунарке поступило 46 больных с подозрением на COVID-19, при этом выписано 43 человека, из них 25 имели подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в FB.

Полная сводка выглядит так:

Состоит на лечении 324 человека.

Из них:

- с диагнозом пневмония - 254,

- COVID подтвержденных 165,

- в отделении реанимации и интенсивной терапии 27 (на искусственной вентиляции легких 7, из них все семеро с COVID).

Сегодня к COVID-центрам в Москве присоединяется еще один. Пациентов начнут принимать в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова (Пироговском центре). Как сообщили "РГ" в клинике, вновь открывающийся COVID-центр рассчитан на прием 250 больных.