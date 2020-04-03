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03.04.2020 13:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дни Тарковского пройдут в онлайн-формате

Текст: Сусанна Альперина
Традиционные Дни Тарковского на Ивановской земле в этом году не могут пройти в привычном формате из-за пандемии коронавируса. Однако творческая встреча с одним из соратников великого режиссера и специальный кинопоказ все-таки состоятся. Под эгидой международного кинофестиваля "Зеркало" 88-ю годовщину со дня рождения кинорежиссера поклонники его творчества смогут отметить в онлайн формате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дни Тарковского проходят в Иванове и Юрьевце с 1990 года. В рамках дней проходят кинопоказы и творческие встречи, посвященные Андрею Тарковскому. В разные годы гостями торжественных событий были Марина Тарковская, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Константин Лопушанский. В этом году почетным гостем Дней Андрея Тарковского станет режиссер монтажа Михал Лещиловский.

С ним вместе Андрей Тарковский работал над своей последней картиной "Жертвоприношение". И сын Тарковского, Андрей Андреевич, спустя много лет сделал с Лещиловским фильм, посвященный отцу - "Андрей Тарковский. Кино как молитва", мировая премьера которого прошла в сентябре 2019 года на Венецианском кинофестивале. В 1988 году Лещиловский снял документальный фильм "Режиссер Андрей Тарковский". А в 2011 году польский режиссер был одним из членов международного жюри кинофестиваля "Зеркало".

Фото: Valery HACHE / AFP
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4 апреля в 16:00 - в день 88-летия со дня рождения Андрея Тарковского - Ивановская телекомпания БАРС покажет в своем эфире фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва". А сразу после показа - в 17:45 на платформе webinar.ru - состоится творческая встреча с Михалом Лещиловским, модератором которой выступит кинокритик, программный директор МКФ "Зеркало" Андрей Плахов. Встреча пройдет в сотрудничестве с Высшей школой кино "Арка" и будет открытой для всех желающих. Ссылка на участие будет опубликована 4 апреля в социальных сетях МКФ им. Андрея Тарковского "Зеркало" (ВКонтакте, Instagram, Facebook), а также на сайте правительства Ивановской области и в социальных сетях партнеров мероприятия.

Также фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва" можно посмотреть в любое удобное время на платформе Nonfiction.film - онлайн-кинотеатре Центра документального кино, где начиная с 4 апреля будет сформирована специальная подборка фильмов от фестиваля "Зеркало". Для новых подписчиков действует бесплатный период для просмотра фильмов в течение 10 дней.

О датах и формате проведения XIV МКФ "Зеркало" в 2020 году будет объявлено дополнительно.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Кинофестиваль "Зеркало" Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Персона: Андрей Тарковский

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