Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции

Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного компанией МТС. Она проанализировала нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в столице. Выяснилось, что 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняют место нахождения и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции.

Этот вывод подтверждает и то, что в спальных районах Москвы в связи с массовой самоизоляцией населения и переходом большинства офисных сотрудников на дистанционную работу, вырос голосовой трафик мобильной связи, значительно вырос трафик домашнего интернета. Объем трафика мобильной передачи данных не изменился, но в то же время нагрузки на мобильную сеть перераспределились географически.

Особенно заметен рост трафика в Новой Москве и других отдаленных от центра районах, где голосовой трафик увеличился на 34%, а объем мобильной передачи данных - на 20%. "В частности, в Троицком административном округе люди стали разговаривать по мобильному телефону на 73% больше, в Зеленоградском - на 23%, в Новомосковском - на 22%. Троицкий округ также стал рекордсменом в Москве по росту объема мобильной передачи данных - он вырос за месяц на 62%", - отмечается в исследовании. Снизился же объем голосовых услуг только в Центральном округе Москвы - на 37 процентов, а объем трафика мобильной передачи данных уменьшился даже на 66%.

В целом же по городу голосовой мобильный трафик остался в Москве на прежнем уровне, так как рост в спальных районах компенсирован снижением в центре столицы. Аналогичная ситуация и с объемами мобильного интернет-трафика. В фиксированных сетях объемы трафика выросли за месяц на 40% и продолжают расти, пояснили в пресс-службе мобильного оператора.

Как отметил пресс-секретарь группы МТС Алексей Меркутов, слова которого приводятся в сообщении, фиксированный трафик увеличивается, в частности, за счет того, что москвичи чаще пользуются видеоконференциями.