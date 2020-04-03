Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу

Более 290 миллионов рублей получит Московская область, Санкт-Петербург - 221 миллион, Краснодарский край - 214 миллионов.

Всего на выплаты медицинским работникам кабинет министров зарезервировал 10,2 миллиарда рублей. Половина этой суммы пока остается в нераспределенном резерве.