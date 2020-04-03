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03.04.2020 09:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Более 290 миллионов рублей получит Московская область, Санкт-Петербург - 221 миллион, Краснодарский край - 214 миллионов.

Всего на выплаты медицинским работникам кабинет министров зарезервировал 10,2 миллиарда рублей. Половина этой суммы пока остается в нераспределенном резерве.

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