Москвичи помогут реформировать систему госуслуг

В Москве в эти дни проходит новый, 23-й по счету, общегородской краудсорсинг-проект. Он продлится целый год. Тема - электронные услуги и сервисы столицы. Любой горожанин может высказать замечания или предложить собственный рецепт: чего не хватает системе госуслуг и как ее улучшить. А можно придумать и свой список полезных мегаполису сервисов.

История с краудсорсингом для Москвы отнюдь не новая. За шесть лет в 22 городских проектах приняли участие более 210 тысяч человек. В общей сложности они предложили свыше 103 тысяч идей. Например, москвичи помогли реформировать городские поликлиники, библиотеки, культурные центры и парки. И вот теперь предлагается обсудить электронные услуги. Их на портале mos.ru сейчас более 360. Сервисом пользуется каждая вторая московская семья. Поэтому им наверняка есть, что сказать.

Чтобы стать участником краудсорсинг-проекта, нужно зарегистрироваться на сайте crowd.mos.ru. Обсуждение госуслуг продлится целый год, заметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. На первом этапе, который проходит с 30 марта по 5 апреля, горожанам предложено высказаться по электронным услугам в сфере культуры. Например, можно подсказать, как усовершенствовать запись ребенка в школу искусств или школу вожатых. Следом, с 20 по 26 апреля, откроется опросник по предпринимательству. Этот раздел больше актуален бизнесменам, получающим в онлайне городские субсидии, услуги сфер строительства, розничной торговли и общепита. Самые интересные идеи, говорят организаторы, будут воплощены в жизнь.

Кстати

Чаще всего на портале mos.ru москвичи посматривают электронный дневник школьника, подают показания приборов учета воды, ищут и оплачивают штрафы ГИБДД, записываются на прием к врачу.