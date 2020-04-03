Москвичи записали видеорассказы о своем городе

Новости

Крымским медикам в знак благодарности подарили 15 тысяч яиц 11:33
В Астрахани выявлены факты завышения цен лимоны и чеснок 11:32
Видео: кукушка весело приплясывает на капоте автомобиля 11:30
В Приморье за нарушителями режима самоизоляции проследят дроны 11:20
В Токио выявили 89 зараженных коронавирусом 11:14
Премьера продолжения Top Gun с Томом Крузом отложена из-за пандемии 11:13
Торговые сети изменили порядок работы в связи с режимом самоизоляции 11:12
Сибиряк соорудил солнечную электростанцию и изолировался на Байкале 11:10
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом 11:08
Единственный образец автомата-карабина Калашникова показали на видео 11:08
Почему в Костроме резко подорожали лимоны и имбирь 11:07
Врач объяснил, как алкоголь действует на коронавирус 11:06
Как выглядела редкая "Нива", сделанная для немцев в 80-х годах 11:06
В Хабаровске полицейский арестован за применение силы к журналистам 11:03
Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках 10:59
Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел 10:58
На Кубани выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом 10:57
Двух пермяков принудительно госпитализируют с подозрением на COVID-19 10:57
Астраханца осудили на 18 лет за изнасилование падчерицы 10:51
Челябинские школы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение 10:50
Названо заболевание, предшествующее раку легких у некурящих 10:50
У сотрудника рязанской колонии заподозрили коронавирус 10:45
В украинском Днепре подготовились к худшему сценарию развития коронавируса 10:32
В Москве создан центр обработки данных прибывающих из-за границы россиян 10:31
Какую помощь окажут южноуральцам после продления "каникул" 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 10:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи записали видеорассказы о своем городе

Текст: Сергей Жуков

В компанию многочисленных онлайн-ресурсов, разбавляющих в самоизоляции скучные будни, влился еще один проект - "Москвичи". С его помощью любой желающий, где бы он ни находился, может взглянуть на город глазами рядовых жителей.

Проект запустил столичный Комитет по туризму. А туристов сейчас по понятным причинам в Москве нет. Новый ресурс - хорошая возможность познакомиться с российской столицей из любой точки мира. И прогуляться по городу хотя бы онлайн.

Фото: iStock
Эксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

На сайте опубликованы видеоистории о городе, рассказанные его жителями. В кадре самые обычные горожане со своими взглядами на Москву. Их можно встретить на улице, в метро или любимом кафе. Это столяр, учитель химии, кондитер, билетер... "Все они разные, но их объединяет любовь и интерес к столице", - отмечают авторы проекта.

Истории доступны на двух языках: русском и английском. Пока их десять, сообщили в Комитете по туризму. Список будет пополняться с выходом новых серий.

Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Развитие туризма в России

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения
Денис Проценко сообщил последние данные о пациентах с COVID-19
Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино