Москвичи записали видеорассказы о своем городе

В компанию многочисленных онлайн-ресурсов, разбавляющих в самоизоляции скучные будни, влился еще один проект - "Москвичи". С его помощью любой желающий, где бы он ни находился, может взглянуть на город глазами рядовых жителей.

Проект запустил столичный Комитет по туризму. А туристов сейчас по понятным причинам в Москве нет. Новый ресурс - хорошая возможность познакомиться с российской столицей из любой точки мира. И прогуляться по городу хотя бы онлайн.

На сайте опубликованы видеоистории о городе, рассказанные его жителями. В кадре самые обычные горожане со своими взглядами на Москву. Их можно встретить на улице, в метро или любимом кафе. Это столяр, учитель химии, кондитер, билетер... "Все они разные, но их объединяет любовь и интерес к столице", - отмечают авторы проекта.

Истории доступны на двух языках: русском и английском. Пока их десять, сообщили в Комитете по туризму. Список будет пополняться с выходом новых серий.