Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.

Пребывающие дома верующие присоединились к нему молитвой. С момента, как он начал объезд города с иконой, они читали Акафист Пресвятой Богородице а также молитву об избавлении от морового поветрия, явившегося в этот раз в виде коронавирусной инфекции.

Икону привезли в Елоховский храм. В храме началась утреня с пением Акафиста Божией матери. Ее трансляцию можно увидеть на телеканалах "Спас", "Союз", и на официальном сайте Московской патриархии.