Новости

Крымским медикам в знак благодарности подарили 15 тысяч яиц 11:33
В Астрахани выявлены факты завышения цен лимоны и чеснок 11:32
Видео: кукушка весело приплясывает на капоте автомобиля 11:30
В Приморье за нарушителями режима самоизоляции проследят дроны 11:20
В Токио выявили 89 зараженных коронавирусом 11:14
Премьера продолжения Top Gun с Томом Крузом отложена из-за пандемии 11:13
Торговые сети изменили порядок работы в связи с режимом самоизоляции 11:12
Сибиряк соорудил солнечную электростанцию и изолировался на Байкале 11:10
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом 11:08
Единственный образец автомата-карабина Калашникова показали на видео 11:08
Почему в Костроме резко подорожали лимоны и имбирь 11:07
Врач объяснил, как алкоголь действует на коронавирус 11:06
Как выглядела редкая "Нива", сделанная для немцев в 80-х годах 11:06
В Хабаровске полицейский арестован за применение силы к журналистам 11:03
Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках 10:59
Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел 10:58
На Кубани выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом 10:57
Двух пермяков принудительно госпитализируют с подозрением на COVID-19 10:57
Астраханца осудили на 18 лет за изнасилование падчерицы 10:51
Челябинские школы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение 10:50
Названо заболевание, предшествующее раку легких у некурящих 10:50
У сотрудника рязанской колонии заподозрили коронавирус 10:45
В украинском Днепре подготовились к худшему сценарию развития коронавируса 10:32
В Москве создан центр обработки данных прибывающих из-за границы россиян 10:31
Какую помощь окажут южноуральцам после продления "каникул" 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почему в Костроме резко подорожали лимоны и имбирь

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Цены на некоторые продукты, считающиеся "природными иммуномодуляторами", в магазинах Костромы и Костромской области в разгар эпидемии коронавируса выросли в несколько раз.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В регионах начали расти цены на хлеб

Пользователи соцсетей массово жалуются на резкое подорожание отдельных продуктов в костромских магазинах. По данным покупателей, заметнее всего цены за последние две недели выросли на две позиции продовольственных товаров - лимоны и имбирь.

Если две недели назад корень имбиря можно было приобрести в среднем по 200 рублей за килограмм, а килограмм лимонов - за 100 рублей, то сейчас в некоторых торговых точках имбирь подорожал в 12,5 раза - до 2500 рублей за кило, а лимоны - в 3,5-5 раз: с 90-100 рублей за килограмм до 340-500.

Редакция "РГ" обратилась за комментариями в администрацию региона, где создан специальный антикризисный штаб на период эпидемии. Наряду с решением задач по предотвращению распространения инфекции специалисты занимаются мониторингом цен на товары и услуги.
В Белгороде объяснили цену на лимоны в 400 рублей

- По данным департамента экономического развития Костромской области, цена на основные товары стабильные. Мониторинг продолжается ежедневно. Имбирь и лимон не относится к первоочередным. Их стали покупать, видимо, для поднятия иммунитета. Поставки данных продуктов в основном были из Китая. Объемы уменьшились. Минпромторг решает вопрос с поставками из других стран, - сообщили власти.

В некоторых регионах цены на имбирь выросли еще сильнее, чем в Костроме. В некоторых торговых точках Воронежа за килограмм корня имбиря просят до 5500 рублей.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения
Денис Проценко сообщил последние данные о пациентах с COVID-19
Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино