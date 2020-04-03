Почему в Костроме резко подорожали лимоны и имбирь

Цены на некоторые продукты, считающиеся "природными иммуномодуляторами", в магазинах Костромы и Костромской области в разгар эпидемии коронавируса выросли в несколько раз.

Пользователи соцсетей массово жалуются на резкое подорожание отдельных продуктов в костромских магазинах. По данным покупателей, заметнее всего цены за последние две недели выросли на две позиции продовольственных товаров - лимоны и имбирь.

Если две недели назад корень имбиря можно было приобрести в среднем по 200 рублей за килограмм, а килограмм лимонов - за 100 рублей, то сейчас в некоторых торговых точках имбирь подорожал в 12,5 раза - до 2500 рублей за кило, а лимоны - в 3,5-5 раз: с 90-100 рублей за килограмм до 340-500.

Редакция "РГ" обратилась за комментариями в администрацию региона, где создан специальный антикризисный штаб на период эпидемии. Наряду с решением задач по предотвращению распространения инфекции специалисты занимаются мониторингом цен на товары и услуги.

- По данным департамента экономического развития Костромской области, цена на основные товары стабильные. Мониторинг продолжается ежедневно. Имбирь и лимон не относится к первоочередным. Их стали покупать, видимо, для поднятия иммунитета. Поставки данных продуктов в основном были из Китая. Объемы уменьшились. Минпромторг решает вопрос с поставками из других стран, - сообщили власти.

В некоторых регионах цены на имбирь выросли еще сильнее, чем в Костроме. В некоторых торговых точках Воронежа за килограмм корня имбиря просят до 5500 рублей.