Почти половина заболевших в Москве младше 45 лет

Среди вновь заболевших - 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет, 17 детей. Все больные и люди, контактировавшие с ними, находятся под медицинским наблюдением. Штаб так же отмечает, что 53,5% новых случая заболевания приходятся на женщин, 46,5% - на мужчин. Власти города напоминают: режим повышенной готовности в Москве продлен до 1 мая. В это время все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.

Выходить из квартиры можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.