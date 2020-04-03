Путин поручил поддержать инвалидов и детей-сирот

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

Глава государства поручил правительству рассмотреть вопросы предоставления мер соцподдержки родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, независимо от наличия у них какого-либо дохода.

Еще Владимир Путин указал индексировать ежемесячные компенсационные выплаты трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, а также за престарелыми, нуждающимися в постоянном уходе либо достигшими 80 лет.

Правительство должно подготовить положения о порядке работы патронажных служб при оказании медпомощи и социальных услуг, а также разработать профстандарт патронажного работника.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть возможность оказания некоммерческими организациями услуг по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей и находящихся в медицинских организациях на лечении.

До сентября кабмин должен подвести промежуточные итоги реализации пилотного проекта по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, и в случае положительной оценки - представить предложения о законодательном закреплении системы для внедрения во всех регионах.