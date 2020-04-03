Работы по строительству инженерных сетей для больницы в ТиНАО почти завершены

Новости

Крымским медикам в знак благодарности подарили 15 тысяч яиц 11:33
В Астрахани выявлены факты завышения цен лимоны и чеснок 11:32
Видео: кукушка весело приплясывает на капоте автомобиля 11:30
В Приморье за нарушителями режима самоизоляции проследят дроны 11:20
В Токио выявили 89 зараженных коронавирусом 11:14
Премьера продолжения Top Gun с Томом Крузом отложена из-за пандемии 11:13
Торговые сети изменили порядок работы в связи с режимом самоизоляции 11:12
Сибиряк соорудил солнечную электростанцию и изолировался на Байкале 11:10
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом 11:08
Единственный образец автомата-карабина Калашникова показали на видео 11:08
Почему в Костроме резко подорожали лимоны и имбирь 11:07
Врач объяснил, как алкоголь действует на коронавирус 11:06
Как выглядела редкая "Нива", сделанная для немцев в 80-х годах 11:06
В Хабаровске полицейский арестован за применение силы к журналистам 11:03
Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках 10:59
Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел 10:58
На Кубани выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом 10:57
Двух пермяков принудительно госпитализируют с подозрением на COVID-19 10:57
Астраханца осудили на 18 лет за изнасилование падчерицы 10:51
Челябинские школы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение 10:50
Названо заболевание, предшествующее раку легких у некурящих 10:50
У сотрудника рязанской колонии заподозрили коронавирус 10:45
В украинском Днепре подготовились к худшему сценарию развития коронавируса 10:32
В Москве создан центр обработки данных прибывающих из-за границы россиян 10:31
Какую помощь окажут южноуральцам после продления "каникул" 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 11:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работы по строительству инженерных сетей для больницы в ТиНАО почти завершены

Текст: Ирина Огилько
Работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО практически завершены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В пятницу он проконтролировал ход проведения работ и дал необходимые указания службам и подразделениям, которые задействованы в строительстве объекта.

- Прокладка инженерных сетей к медицинскому учреждению ведется высокими темпами и в круглосуточном режиме, работы стартовали 10 марта и уже практически выполнены, - отметил Петр Бирюков.

Главврач больницы в Коммунарке пригласил врачей и лаборантов на работу

Он подчеркнул, что в реализации этого уникального проекта задействованы все службы комплекса городского хозяйства, в общей сложности - более 2 тысяч человек и свыше 400 единиц техники.

Заммэра сообщил, что к новой больнице уже провели газопровод общей протяженностью 15 км, проложили около 5,5 км водопроводных и свыше 5 км канализационных сетей.

"В настоящее время полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 250 кубометров в сутки, очистные сооружения, обеспечена подача питьевой воды на объект. Ведется строительство инженерных сетей водоотведения поверхностного стока, двух локальных очистных сооружений, полностью проведены внешнеплощадочные водовыпуски, - отметил Петр Бирюков. - Выполнен ввод газоснабжения, завершено строительство газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой, в ближайшие дни начнется ее поэтапный запуск".

Продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением. "Завершен первый этап технологического присоединения, выдано 8 МВт мощности. На сегодняшний день проложено 28 км кабельных линий, возведены и включены в работу 7 трансформаторных подстанций. В обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода", - сообщил глава комплекса горхозяйства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Бирюков: К инфекционной больнице в ТиНАО подвели водопровод и канализацию

Он напомнил, что основным центром питания стала подстанция 110 кВ "Былово", от нее на первом и втором этапе были построены кабельные линии, а резервные кабельные линии в рамках третьего этапа строятся от подстанции 110 кВ "Лебедево".

Для обеспечения высокой надежности электроснабжения больницы проводится работа по установке 23 дизель-генераторных установок, которые обеспечат резервную мощность.

В настоящее время ведутся работы по оборудованию возле больницы наружного освещения - установка порядка 200 опор и монтаж светильников.

"Мы прекрасно понимаем, насколько важно в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации оперативно и качественно построить новое медицинское учреждение, обеспечить его теплом, водой и электроснабжением. Все работы идут по графику и будут завершены в срок, установленный Мэром", - заключил Петр Бирюков.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения
Денис Проценко сообщил последние данные о пациентах с COVID-19
Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино