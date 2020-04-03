Работы по строительству инженерных сетей для больницы в ТиНАО почти завершены

Работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО практически завершены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В пятницу он проконтролировал ход проведения работ и дал необходимые указания службам и подразделениям, которые задействованы в строительстве объекта.

- Прокладка инженерных сетей к медицинскому учреждению ведется высокими темпами и в круглосуточном режиме, работы стартовали 10 марта и уже практически выполнены, - отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в реализации этого уникального проекта задействованы все службы комплекса городского хозяйства, в общей сложности - более 2 тысяч человек и свыше 400 единиц техники.

Заммэра сообщил, что к новой больнице уже провели газопровод общей протяженностью 15 км, проложили около 5,5 км водопроводных и свыше 5 км канализационных сетей.

"В настоящее время полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 250 кубометров в сутки, очистные сооружения, обеспечена подача питьевой воды на объект. Ведется строительство инженерных сетей водоотведения поверхностного стока, двух локальных очистных сооружений, полностью проведены внешнеплощадочные водовыпуски, - отметил Петр Бирюков. - Выполнен ввод газоснабжения, завершено строительство газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой, в ближайшие дни начнется ее поэтапный запуск".

Продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением. "Завершен первый этап технологического присоединения, выдано 8 МВт мощности. На сегодняшний день проложено 28 км кабельных линий, возведены и включены в работу 7 трансформаторных подстанций. В обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода", - сообщил глава комплекса горхозяйства.

Он напомнил, что основным центром питания стала подстанция 110 кВ "Былово", от нее на первом и втором этапе были построены кабельные линии, а резервные кабельные линии в рамках третьего этапа строятся от подстанции 110 кВ "Лебедево".

Для обеспечения высокой надежности электроснабжения больницы проводится работа по установке 23 дизель-генераторных установок, которые обеспечат резервную мощность.

В настоящее время ведутся работы по оборудованию возле больницы наружного освещения - установка порядка 200 опор и монтаж светильников.

"Мы прекрасно понимаем, насколько важно в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации оперативно и качественно построить новое медицинское учреждение, обеспечить его теплом, водой и электроснабжением. Все работы идут по графику и будут завершены в срок, установленный Мэром", - заключил Петр Бирюков.