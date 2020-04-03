Рязанская Малявка вошла в тройку самых забавных рек России

Речка Малявка в Рязанской области вошла в топ-3 рейтинга самых веселых названий рек России. Этот рейтинг составил портал "ТурСтат" на основе исследований отзывов в интернете.

Самой смешной оказалась речка Звероножка в Подмосковье. На втором месте - горная река Херота под Сочи. Рязанская Малявка замкнула топ-3. В пятерку самых забавных названий рек также попали реки Мусорка (Самарская область) и Моча (Нижегородская область).

В топ-10 вошли Явонь из Новгородской области, Сучок - из Тверской, тульская Нюховка и ростовская Сал. Замыкает рейтинг река Тухлянка на Сахалине.

Ранее на портале был опубликован рейтинг самых смешных названий сел и деревень. Так, самым забавным назвали хутор Веселая жизнь из Краснодарского края, следом идет Балдейка из Удмуртии, замыкает тройку Бодуны из Смоленской области. Еще в топ-10 вошли Жадины в Новгородской области, село Лох под Саратовом, иркутские Зады, тверское Пуково, псковские Попки, село Хохотуй в Забайкальском крае и хутор Хренище под Воронежем.