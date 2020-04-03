Собянин: На огульную раздачу финансовой помощи у бюджетов денег не хватит

Мэр Москвы Собянин высказался против огульной раздачи финансовой помощи в условиях нерабочих дней. По его мнению, это неподъемно для бюджетов регионов.

"Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - цитирует главу города ТАСС.

По его мнению, бизнес в этой ситуации тоже должен проявить свою социальную позицию: "Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда". По его мнению, в приоритетной поддержке нуждаются те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу. Это сфера торговли, услуг, гостиничный бизнес.