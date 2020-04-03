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03.04.2020 19:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: На огульную раздачу финансовой помощи у бюджетов денег не хватит

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Собянин высказался против огульной раздачи финансовой помощи в условиях нерабочих дней. По его мнению, это неподъемно для бюджетов регионов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - цитирует главу города ТАСС.

По его мнению, бизнес в этой ситуации тоже должен проявить свою социальную позицию: "Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда". По его мнению, в приоритетной поддержке нуждаются те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу. Это сфера торговли, услуг, гостиничный бизнес.

Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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