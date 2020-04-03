Собянин рассказал, почему Москва отказалась от пропускного режима

Он рассказал, что от планов пришлось отказаться, поскольку ситуация изменилась: на этой неделе москвичи ведут себя корректно и стараются оставаться дома. Тем не менее, по словам мэра, на работу продолжают ходить около трех миллионов горожан. И это нормально, уверен Собянин.

- Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия, - уточнил глава города.

В режиме удаленной работы трудятся два миллиона человек. "И только два миллиона находятся реально в стопроцентных отпусках или на больничных, - рассказал мэр. - Таким образом, в Москве соблюден баланс, когда две трети работают, но значительная часть находятся на дистанционной работе". При этом он подчеркнул, что закрыть весь город не получится.