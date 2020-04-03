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03.04.2020 17:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: В поддержке нуждаются торговля, общепит и другие предприятия услуг

Текст: Любовь Проценко

Что в столице делается для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу".

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"Нагрузка распределена: с одной стороны - это Фонд социального страхования, работодатели и часть бюджета города по тем структурам, тем системам, которые относятся непосредственно к городу".

Кроме того, по его словам, целый пакет мер объявлен президентом РФ, премьер-министром и на уровне города. "Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации", - заявил Собянин. Он напомнил, что в городе существенно увеличено пособие по безработице - до 19500 рублей. Раньше минимальное такое пособие составляло 1500 рублей, а максимальное - 8000.

"В Москве мы ввели больший порог, большую планку для выплаты пособий по безработице, сделали его больше, чем стандартное, чтобы как раз поддержать граждан", - добавил он. Те же москвичи, которые попали в условия нерабочих дней, получают заработную плату от своих предприятий или больничные, напомнил мэр. На больничном находятся и многие вернувшиеся из-за границы и попавшие под домашний карантин.

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В то же время Собянин выступил против огульной раздачи финансовой помощи в условиях нерабочих дней, поскольку это неподъемно для бюджетов регионов. По его мнению, бизнес в этой ситуации тоже должен проявить свою социальную позицию: "Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда". На взгляд мэра Москвы, в приоритетной поддержке нуждаются те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу. Это сфера торговли, услуг, гостиничный бизнес.

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