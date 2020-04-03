У сотрудника рязанской колонии заподозрили коронавирус

В Рязанской области в режим самоизоляции отправлен сотрудник одного из подразделений УФСИН. У него взяты анализы для проведения тестов на коронавирусную инфекцию, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Екатерина Сафонова.

Сотрудник одной колоний на территории Рязанской области проходил медицинское обследвание из-за плохого самочувствия.

Как пояснили в ведомстве, тест на коронавирус потребовался в связи со "сложившимися эпидемиологическими условиями". В настоящее время состояние сотрудника оценивается медиками как удовлетворительное

Также установлены и изолированы все, кто контактировал с этим человеком. В учреждении проводится санитарно-противоэпидемическая обработка.