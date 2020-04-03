В два курских города запретили свободный въезд из-за коронавируса

На въезде в Курчатов и Железногорск Курской области появились специальные посты, которые ограничивают въезд в эти города. Как сообщили в администрации области, такое решение принято на время режима повышенной готовности, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции: ведь именно в этих населенных пунктах располагаются стратегически важные для региона предприятия - Курская атомная электростанция и Михайловский горно-обогатительный комбинат.

Каждый автомобиль, въезжающий или выезжающий из городов атомщиков и горняков останавливается на контрольно-пропускных пунктах. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники спецслужб и медики: они проверяют транспорт, целесообразность въезда или выезда, а также измеряют температуру водителя и пассажиров.

Въезд в города ограничен для тех, кто там не зарегистрирован. Сотрудники предприятий, которые каждый день ездят в Курчатов и Железногорск на работу из других населенных пунктов, должны получить специальные пропуска у работодателей. Однако если въезд не связан со служебной деятельностью, его тоже запретят.

Попасть в эти города на автобусе тоже проблематично: билеты будут проданы только тем, кто имеет в Курчатове и Железногорске регистрацию по месту жительства. Ограничения не коснутся только спецтранспорта.