В Москве от коронавируса выздоровели еще 28 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления.

25 из 28 выздоровевших пациентов выписались из больницы в Коммунарке, сообщил главный врач Денис Проценко.

Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших.

Повторные тесты подтвердили отрицательный результат. Все пациенты полностью здоровы.