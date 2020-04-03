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03.04.2020 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве открыт первый федеральный госпиталь для пациентов с COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В "Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И.Пирогова" Минздрава России 3 апреля открылся инфекционный госпиталь. Он рассчитан на прием и лечение 250 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Как пояснили в НМХЦ, Пироговский Центр по поручению Минздрава России в кратчайшие сроки произвел перепрофилирование основного корпуса, и сможет принять первых заболевших уже 4 апреля. В пятницу Пироговский центр посетил министр здравоохранения россии Михаил Мурашко. Он отметил отличную подготовку медучреждения, отметив, что все было сделано в кратчайшие сроки.

В новом федеральном COVID-центре предусмотрены отдельные 1- и 2-х местные палаты, обеспечена самая современная диагностика, готовы реанимационные залы и операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе средствами индивидуальной защиты для сотрудников.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Проведено обязательное и дополнительное обучение сотрудников клинки, в том числе были проведены тренинги для правильного использования средств индивидуальной защиты.

Все сотрудники, работающие в перепрофилированных отделениях, регулярно будут проходить тестирование на коронавирус, а также для них обеспечат медикаментозную профилактическую поддержку, - уточнили в Пироговском медцентре.

Продумана защита врачей и их семей и после рабочих смен: планируется, что непрерывное время работы медперсонала в инфекционном блоке не будет превышать 4 часов. Кроме того, медики на время эпидемии смогут проживать в госпитале, чтобы во избежать инфицирования людей за пределами Пироговского Центра. Учитывая, что в работе госпиталя будет задействована значительная доля сотрудников учреждения, на помощь в качестве волонтеров пришли ординаторы, которые обучаются в Институте усовершенствования врачей Центра.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Команда Пироговского Центра приезжала в городские клинические больницы посмотреть на организацию работы, их реальные подвиги на "передовой", позаимствовав бесценный и крайне важный для нас сейчас опыт при планировании госпиталя. Наши сотрудники интенсивно и самоотверженно прошли обучение и тренировки, но настоящая битва им предстоит впереди. И очень важно, что пусть и по причине пришедшей беды, что в обществе возвращается то искреннее и глубокое уважение ко всем медработникам, которое мои коллеги по профессии всегда заслуживали. Это крайне необходимо и ощутимо поддерживает нас, объединяя всех вместе против общего врага", - сказал генеральный директор Пироговского Центра, член-корреспондент РАН Олег Карпов.

Для информационного обмена об эпидемиологической ситуации на федеральном уровне на базе Пироговского Центра создан Ситуационный центр по COVID-19 Минздрава России. Он обеспечивает онлайн-взаимодействие медицинских организаций всех регионов с федеральными дистанционными консультативными центрами. Кроме того, на базе учреждения действует Федеральный дистанционный консультативный центр реаниматологии по вопросам диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний. В ближайшее время Пироговский Центр планирует также принять участие в двух клинических исследованиях по изучению эффективности и безопасности лекарственных препаратов при лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

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