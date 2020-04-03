В Москве проснулись земляные лягушки

На северо-западе столицы в парке "Тушинский" обнаружили первых лягушек. Об этом сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По данным департамента, экологи заметили земноводных в Алешкинском лесу, который входит в состав природно-исторического парка "Тушинский".

Травяная лягушка - обычный вид в европейской части России, но в столичном регионе встречается редко, поэтому занесена в Красную книгу Москвы.

- Этот вид рано выходит из спячки, более того, бурые лягушки наиболее устойчивы к холодам, - рассказали в пресс-службе. - Для зимовки травяные лягушки выбирают водоемы, ручьи или незамерзающие пруды, где им будет достаточно кислорода для комфортного анабиоза. Дышат они при этом кожей. Но есть и такие виды лягушек, которые зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы. Зимовка для них длится обычно с сентября по март-апрель.