В Москве создан центр обработки данных прибывающих из-за границы россиян

В столице создан центр обработки данных вернувшихся из-за границы граждан России. За неделю он обработал 41 тысячу анкет россиян, прибывших из-за границы в аэропорты Москвы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В соответствии с принятыми в столице мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции департамент организовал работу Центра обработки данных. Здесь 180 сотрудников круглосуточно обрабатывают анкеты возвращающихся из-за границы граждан. Анкеты с аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский доставляют в Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы. В целях соблюдения мер безопасности анкеты предварительно кварцуют, а сотрудников обеспечивают средствами личной гигиены и необходимым оборудованием.

В рамках реализации задач оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве данный учет необходим для контроля за состоянием здоровья прибывших граждан и позволяет врачам при появлении случаев заражения оперативно проводить профилактические мероприятия.