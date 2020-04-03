Цветочные магазины в столице начали бесплатно раздавать прохожим розы и тюльпаны. Пункты продажи по указу мэра закрылись, не успев распродать товар. И бизнесмены по-гусарски не выбрасывают свои запасы, а скрашивают для женщин бремя домашней изоляции.

Недалеко от метро "Новокузнецкая" цветы дарила даже женщина. Старалась делать это с улыбкой. Но сама едва сдерживала слезы. Эта акция для нее лично - одновременно и благотворительность, и прощание с мини-бизнесом, в который было вложено столько усилий, времени и денег. "Ситуация распространенная: сейчас многие, в том числе и мы, просто раздаем наши цветы, - рассказал "РГ" индивидуальный предприниматель Алексей Жилоков. - Отправляем их в больницы, храмы, благотворительные организации".

По наблюдениям корреспондента "РГ", часть цветочных точек перешла на доставку. Продают таким способом остатки лилий и прочего великолепия со скидками до 30-50 процентов. Настроения в рядах цветочников далеко не розовое. "Как только все это кончится, - прогнозирует Жилоков, - многие точки уже не откроются". Основная проблема в аренде. Многие собственники помещений не идут на уступки: хоть вирус, хоть смерч, хоть торнадо - аренду плати. Плюс - кредиты и обязательства по зарплате. В карантинных условиях всего этого не потянуть.

В свою очередь в Национальной ассоциации цветоводов считают, что сейчас - самое время поддержать отечественных производителей. "В Италии цветоводы уже обратились к правительству с просьбой компенсировать убытки, - отметил глава НАЦ Алексей Антипов. - И мы также хотели бы попросить о помощи".