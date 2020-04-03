В Подмосковье из-за карантина ужесточили закон о тишине

Депутаты Московской областной думы внесли дополнительные ограничения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан", которые будут действовать в течение всего режима повышенной готовности, накануне продленного губернатором области Андреем Воробьевым до 1 мая.

Необходимость в этих поправках, объясняют депутаты, возникла потому, что, оказавшись на карантине, многие граждане решили отремонтировать то, до чего в обычной жизни не доходили руки. Но мало кто при этом учитывает, что дома теперь круглосуточно сидят дети, и пенсионерам нельзя выйти даже на лавочку у подъезда. Чтобы самым уязвимым категориям граждан не приходилось целыми днями слушать стук молотки и дребезжание дрели, областные парламентарии сократили разрешенный для ремонтных работ срок.

Итак, теперь все громкие работы в многоквартирных домах в Подмосковье можно проводить в будни с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. Таким образом, стучать, штробить, сверлить можно в общей сложности по 4 часа в будний день. В субботу ремонтироваться можно три часа - с 10.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В воскресенье и праздничные дни все шумные работы запрещены круглосуточно.