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03.04.2020 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье велосипедист избивал и грабил одиноких прохожих

Текст: Михаил Фалалеев
Откровенным уличным разбоем занялся в Домодедово неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник в вечернее время подыскивал одиноких прохожих на улицах в микрорайоне Центральный и, подходя к ним сзади, наносил удары по голове или душил. После того как потерпевшие теряли сознание, нападавший вырывал из рук их сумку и скрывался с места происшествия на велосипеде. В отдел полиции с заявлениями обратились 3 женщины и мужчина.

На Камчатке за мошенничество и кражи будут судить бывшего полицейского

Разбойника задержали сотрудники местного уголовного розыска по месту его жительства. Возбуждены уголовные дела по статьям 161 "Грабеж" и 162 "Разбой" УК РФ.

Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео

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