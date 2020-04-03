В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина

В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей карантинного режима. На внеочередном заседании Московской областной думы депутаты сразу в трех чтениях приняли закон, налагающий на недисциплинированных граждан, должностных и юридических лиц административную ответственность.

Как сообщил на заседании председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч. Если нарушителя карантина задерживают на машине, штраф сразу составит 5 тысяч рублей, а автомобиль будет перемещен на штрафстоянку. Баранов уточнил: пока эти положения касаются граждан, обязанных находиться на самоизоляции - уже заболевших коронавирусной инфекцией или контактировавших с ними, а также тех, кто приехал из-за рубежа. На остальных жителей области эти требования пока не распространяются.

Штраф для должностных лиц, к которым относятся, например, организаторы массовых мероприятий, запрещенных в регионе до 1 мая, составит от 30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица штрафуются на сумму от 200 до 300 тысяч. В случае повторных нарушений штраф для первых вырастет до 50 тысяч, для вторых - до 500 тысяч рублей.