В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина

Новости

В соцсетях набирает популярность "скучающий" флешмоб 13:03
Завершены работы по подготовке газопровода для инфекционного центра в ТиНАО 13:00
Корейский флагман Hyundai Palisade появился в продаже в России 13:00
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных Covid-19 12:57
Россияне увеличили покупки витаминов и успокоительных средств 12:56
Власти Украины запретили ходить по улицам в группах больше двух человек 12:51
Little Big выступят с онлайн-концертом в Яндекс.Эфире 12:50
В Москве проснулись земляные лягушки 12:46
Глава Volkswagen рассекретил новый Tiguan в соцсети 12:38
В Челябинске оперные певцы дали концерт с балкона квартиры 12:32
В Коми от коронавируса скончались две женщины 12:32
В Подмосковье из-за карантина ужесточили закон о тишине 12:27
В Калмыкии число пациентов с COVID-19 выросло до семи 12:26
ЦОДД рассказал, сколько человек уехали из Москвы в конце марта 12:25
Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула 12:25
Московские светофоры в апреле будут работать по режиму выходного дня 12:24
Парламент Крыма проведет сессию на социальной дистанции 12:21
Лукашенко призвал аграриев быть активнее, а бизнес заботиться о людях 12:19
Годовая выручка видеосервисов в России выросла на 65% 12:15
Трафик по Крымскому мосту резко сократился 12:15
В Удмуртии из-за коронавируса ограничат движение между районами 12:13
У Audi, проданных в России, нашли очень опасный дефект 12:11
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области 12:11
Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике 12:11
В больницу им. Филатова поступило 104 больных с подозрением на COVID-19 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 12:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина

Текст: Ирина Рыбникова
В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей карантинного режима. На внеочередном заседании Московской областной думы депутаты сразу в трех чтениях приняли закон, налагающий на недисциплинированных граждан, должностных и юридических лиц административную ответственность.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Власти Москвы объяснили, кого будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Как сообщил на заседании председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч. Если нарушителя карантина задерживают на машине, штраф сразу составит 5 тысяч рублей, а автомобиль будет перемещен на штрафстоянку. Баранов уточнил: пока эти положения касаются граждан, обязанных находиться на самоизоляции - уже заболевших коронавирусной инфекцией или контактировавших с ними, а также тех, кто приехал из-за рубежа. На остальных жителей области эти требования пока не распространяются.

Штраф для должностных лиц, к которым относятся, например, организаторы массовых мероприятий, запрещенных в регионе до 1 мая, составит от 30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица штрафуются на сумму от 200 до 300 тысяч. В случае повторных нарушений штраф для первых вырастет до 50 тысяч, для вторых - до 500 тысяч рублей.

Власть Работа власти Власть Право Административное право Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владимир Путин объявил апрель нерабочим
В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с COVID-19
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом